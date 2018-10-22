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 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

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15:19   22 Октября 2018
Россия

Медведев утвердил Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года

Медведев утвердил Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года. Документ предназначен для создания прозрачной системы отбора молодых российских спортсменов.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства указал, что в концепцию включены обновленные профессиональные стандарты для работы тренеров и установлены критерии для спортивных школ.

17 октября депутаты Государственной Думы одобрили внесение поправок о штрафах для спортсменов, тренеров и врачей за распространение и употребление допинга в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в закон «О физической культуре и спорте в РФ».

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Автор: Анна Манц
#медведев #спорт #концепция

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