Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года. Документ предназначен для создания прозрачной системы отбора молодых российских спортсменов.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства указал, что в концепцию включены обновленные профессиональные стандарты для работы тренеров и установлены критерии для спортивных школ.

17 октября депутаты Государственной Думы одобрили внесение поправок о штрафах для спортсменов, тренеров и врачей за распространение и употребление допинга в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в закон «О физической культуре и спорте в РФ».