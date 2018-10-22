Премьер Италии: Антироссийские санкции не должны вредить бизнесу

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что санкции против Москвы не должны вредить гражданскому обществу России и среднему бизнесу.

По его словам, Россию и Италию связывают крепкие экономические и торговые отношения. В среду Конте приедет с рабочим визитом в Москву, в ходе которого будут подписаны «коммерческие соглашения между важными российскими и итальянскими компаниями». Итальянский политик уверен, что эти документы станут «возможностью для перезапуска партнерства с точки зрения торговли и экономики».

Он отметил, что итальянские власти считают, что санкции должны быть «не целью, а средством». Подобная политика не должна вредить гражданскому обществу России, а также малому и среднему бизнесу.