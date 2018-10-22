Япония требует от Facebook улучшить защиту персональных данных

Власти Японии обратились к руководству соцсети Facebook с требованием повысить защиту персональных данных после произошедшего в минувшем месяце взлома. Кроме того, японское правительство призвало компанию уведомить его о причинах возникновения инцидента и мерах, предпринятых для предотвращения повторения ситуации. Об этом сказано в заявлении японской правительственной комиссии по защите персональных данных.

По данным комиссии, персональная информация, в том числе история посещений пользователями различных страниц, автоматически передавались в систему социальной сети, когда обладатель профиля просто просматривал сайт, где была кнопка «Нравится».