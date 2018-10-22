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15:16   22 Октября 2018
Россия

Россия активно конкурирует с Францией за влияние в ЦАР — СМИ

Россия активно конкурирует с Францией за влияние в ЦАР — СМИ

Такое мнение выразил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

«Россия активно вовлекается в дела ЦАР, причем как в рамках официальной военной помощи и за счет отправки туда военных инструкторов», — считает Нерсиян.

Ранее стало известно, что военные РФ помогут в воостановлении армии региона, создав представительство Министерства обороны при военном ведомстве Центральноафриканской республики. Кроме того, МО РФ поручено вести переговоры с местными властями и подписать соглашение от имени российского правительства.

По словам военного обозревателя, пока сложно судить, чем объясняется такой интерес к этой стране.

«Однако можно уже с уверенностью сказать, что Россия успешно конкурирует с Францией за влияние в этом регионе», — заключил журналист.

Напомним, Россия также активно содействует процессу национального примирения в ЦАР. В конце августа в столице Судана Хартум прошли переговоры, посвященные способам урегулирования внутреннего кризиса в регионе.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #франция #африка #влияние #цар

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