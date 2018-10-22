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Минэнерго поддержало позицию ФАС о поднятии нормы по продажам топлива на бирже до 15%

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 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
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14:58   22 Октября 2018
Россия

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что встреча «астанинской тройки» на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств стран пройдет в 23 октября в Москве. В тройку входят Россия, Иран и Турция.

Ранее замминистра дипведомства России Михаил Богданов сообщил о визите заместителя главы министерства иностранных дел Ирана Хосейн Ансари 23 октября посетит Москву для проведения консультаций в российском МИД.

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Автор: Анна Манц
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