Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что встреча «астанинской тройки» на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств стран пройдет в 23 октября в Москве. В тройку входят Россия, Иран и Турция.

Ранее замминистра дипведомства России Михаил Богданов сообщил о визите заместителя главы министерства иностранных дел Ирана Хосейн Ансари 23 октября посетит Москву для проведения консультаций в российском МИД.