Мать Саакашвили переводит сыну деньги в Амстердам

Бывший грузинский лидер и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал украинскому телеканалу «1+1», как и на что, живет в Амстердаме. По его словам, «коммуналка» в Нидерландах обходится в 300-350 евро в месяц (около 22-26 тысяч рублей), включая расходы на электричество и газ.

Саакашвили платить 50 евро (более трех тысяч рублей) уборщице. Политик заменил машину на велосипед, а деловые костюмы на джинсы. Саакашвили признался, что мать Гиули Аласания иногда переводит деньги.

«Мама зарабатывает достаточно», — сказал политик.

Гиули Аласания — доктор исторических наук. Женщина помогает жене сына, внукам и «иногда даже чуть-чуть» Михаилу. Саакашвили добавил, что в Амстердаме «скучно». Политик часто вспоминает Украину.

Украинские власти выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик переехал в Нидерланды, где получил паспорт с правом на проживание и работу в Европейском союзе.