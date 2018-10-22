Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 октября, подвел итоги работы в течение восьми лет на посту градоначальника. Политик отметил, что за эти годы удалось реформировать здравоохранение, систему образования и соцподдержки. Москва обновилась и внешне, сообщил мэр.

Собянин отметил, что благодаря обновлениям в области здравоохранения жители Москвы получили больше возможностей для сохранения здоровья. В частности, почти в три раза сократился уровень смертности. Средняя ожидаемая продолжительность жизни сравнялась с уровнем многих развитых городов.

Глава Москвы заверил, что город в ближайшие пять лет поднимется на новый уровень оказания медпомощи. Городская медицина станет более ориентирована на пациентов, считает Собянин. Большое внимания администрация столицы уделит онкологическим заболеваниям.