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 Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении

Патрушев обсудил с Болтоном соглашение о вооружении
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Белорусские спортсмены, которых уличили в допинге, вернут призовые государству

Ляшко позвал украинцев на митинг против повышения цен на газ

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14:57   22 Октября 2018
Весь мир

Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна поддерживает возвращение России в состав Группы семи. По его мнению, РФ является важным участником в процессе урегулирования глобальных кризисов.

Он подчеркнул, что придерживается такого мнения с начала своего мандата. В то же время он отметил, что распорядился поддерживать санкционную политику против Москвы, поскольку ее отмена связана с выполнением минских соглашений.

«Но надо помнить, что санкции не самоцель и не должны бить по гражданскому обществу», — добавил Конте.

24 октября итальянский премьер приедет в Москву с рабочим визитом, в ходе которого будут подписаны соглашения, укрепляющие двустороннее экономическое сотрудничество.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #италия #политика #g7

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