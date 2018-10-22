Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна поддерживает возвращение России в состав Группы семи. По его мнению, РФ является важным участником в процессе урегулирования глобальных кризисов.

Он подчеркнул, что придерживается такого мнения с начала своего мандата. В то же время он отметил, что распорядился поддерживать санкционную политику против Москвы, поскольку ее отмена связана с выполнением минских соглашений.

«Но надо помнить, что санкции не самоцель и не должны бить по гражданскому обществу», — добавил Конте.

24 октября итальянский премьер приедет в Москву с рабочим визитом, в ходе которого будут подписаны соглашения, укрепляющие двустороннее экономическое сотрудничество.