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Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

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14:50   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Поезд, в котором таможенники обнаружили огнестрельное оружие, следовал из Киева в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможню Гомеля.

«Сотрудниками Гомельской таможни в пассажирском поезде, следовавшем c Украины через республиканский пункт таможенного оформления «Терюха», обнаружен пистолет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время таможенного контроля служебная собака указала на возможное место предметов, которые ограничены или запрещены к перевозу через границу Евразийского экономического союза. Оружие нашли под полкой пассажирского сидения в купе. Уточняется, что из-за инцидента поезд задержался на 2.5 часа. 

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выражал обеспокоенность «притоком оружия через границу Украины» за последнее время. По данным госпогранкомитета Белоруссии, пограничники в 2018 году задержали на белорусско-украинской границе около 200 единиц оружия и более 13 тысяч боеприпасов.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #белоруссия #оружие #поезд #пистолет

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