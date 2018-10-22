Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Поезд, в котором таможенники обнаружили огнестрельное оружие, следовал из Киева в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможню Гомеля.

«Сотрудниками Гомельской таможни в пассажирском поезде, следовавшем c Украины через республиканский пункт таможенного оформления «Терюха», обнаружен пистолет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время таможенного контроля служебная собака указала на возможное место предметов, которые ограничены или запрещены к перевозу через границу Евразийского экономического союза. Оружие нашли под полкой пассажирского сидения в купе. Уточняется, что из-за инцидента поезд задержался на 2.5 часа.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выражал обеспокоенность «притоком оружия через границу Украины» за последнее время. По данным госпогранкомитета Белоруссии, пограничники в 2018 году задержали на белорусско-украинской границе около 200 единиц оружия и более 13 тысяч боеприпасов.