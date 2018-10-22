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14:57   22 Октября 2018
Весь мир

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры никак не скажется на урегулировании ситуации в этой ближневосточной страны. Соответствующее заявление в беседе с представителями СМИ сделал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Он также отметил, что в урегулировании обстановки в Сирии участвуют и другие стороны. Смадияров добавил, что не располагает данными о встрече де Мистуры представителями стран-гарантов (РФ, Ираном и Турцией).

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #политика #де мистура

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