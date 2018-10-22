Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры никак не скажется на урегулировании ситуации в этой ближневосточной страны. Соответствующее заявление в беседе с представителями СМИ сделал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Он также отметил, что в урегулировании обстановки в Сирии участвуют и другие стороны. Смадияров добавил, что не располагает данными о встрече де Мистуры представителями стран-гарантов (РФ, Ираном и Турцией).