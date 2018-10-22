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14:41   22 Октября 2018
Весь мир

Кабинет министров Турции обсудит убийство журналиста Хашогги — Эрдоган

Кабинет министров Турции обсудит убийство журналиста Хашогги — Эрдоган

Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги обсудят на заседании кабинета министров, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган в понедельник, 22 октября. 

По его словам, у Анкары много актуальных проблем — убийство журналиста в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и борьба с терроризмом. Президент Турции обсудил случившееся с королем Саудовской Аравии Салманом и американским лидером Дональдом Трампом. 

«Мы обсудим эти проблемы сегодня на заседании нашего кабинета»,  — подчеркнул Эрдоган.

Кабинет министров Турции обсудит убийство журналиста Хашогги — Эрдоган

Саудовский журналист Хашогги работал обозревателям американского издания The Washington Post и с 2017 года жил в США. Пропал без вести 2 октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовский генпрокурор сообщил, что, предварительно, Хашогги погиб после «незапланированной ссоры с сотрудниками консульства». Правоохранители задержали и допросили 18 человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #журналист #саудовская аравия #хашогги

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