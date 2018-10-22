Мы в соц.сетях:
Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

 Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин
Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

 Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана
Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

 Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин
Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

 Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана
14:29   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что с пониманием относится к намерению Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter.

Министр добавил, что «архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и малой дальности, поскольку, по его словам, Россия его нарушает. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вскоре после этого заявил, что Москва рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который находится в Москве с визитом.

Ранее ведущие политики ряда государств выразили обеспокоенность выходом США из договора по РСМД. В частности, заявление Трампа осудили в МИД Германии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #ближнее зарубежье #климкин #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...