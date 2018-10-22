Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что с пониманием относится к намерению Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter.

Министр добавил, что «архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной».

З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що «гібридне» невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 22, 2018

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и малой дальности, поскольку, по его словам, Россия его нарушает. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вскоре после этого заявил, что Москва рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который находится в Москве с визитом.

Ранее ведущие политики ряда государств выразили обеспокоенность выходом США из договора по РСМД. В частности, заявление Трампа осудили в МИД Германии.