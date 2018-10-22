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Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

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14:29   22 Октября 2018
Весь мир

Испания обеспокоена планами США выйти из ДРСМД

Испания обеспокоена планами США выйти из ДРСМД

Испанское руководство обеспокоено заявлением американского главы Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующее заявление публикует испаниское Министерство иностранных дел.

Ранее президент Соединенных Штатов сообщил о том, что государство не более не собирается соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва якобы его нарушает. Потому США, сообщил Трамп, из договора выйдут. По его словам, отныне Вашингтон намерен развивать вооружения. 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #испания #рсмд

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