Евросоюз надеется на сохранение ДРСМД Россией и США

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич сообщила об этом в понедельник во время пресс-конференции в Брюсселе.

Политик уверена, что в вопросе о «виновности» РФ существует много «если». Однако в Евросоюзе от российской стороны ожидают прозрачного решения проблем в этой сфере. Косьянчич подчеркнула, что Москва и Вашингтон должны вести конструктивный диалог о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Американский лидер Дональд Трамп 20 октября заявил о выходе из договора, поскольку Россия якобы нарушает соглашения. Президент не отрицает возможности заключения нового договора по ракетам с Москвой и Пекином. Это возможно, если РФ и КНР заверят США в прекращении создания такого оружия.