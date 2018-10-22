ДНР: Четыре ополченца погибли в Донбассе из-за обстрела ВСУ

Четверо ополченцев скончались в Донбассе за минувшие два дня в результате обстрела со стороны силовиков Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниила Безсонова.

«В результате снайперского огня за прошедшие сутки получил ранение один военнослужащий народной милиции ДНР, который был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных ран скончался», — сказал Безсонов.

По его словам, 20 сентября скончались три ополченца из-за обстрелов со стороны ВСУ из тяжелого вооружения.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота на Украине. По последней информации, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Урегулирование ситуации на востоке Украины обсуждают на встречах Минской контактной группы. С сентября 2014 года принято три документа по деэскалации конфликта. Сейчас в регионе действует «школьное перемирие», но стороны конфликта продолжают регулярные обстрелы.