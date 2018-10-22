Минфин: Сохранение акцизов на топливо вряд ли возможно

Заместитель главы министерства финансов России Илья Трунин заявил, что сохранение уровня акцизов на топливо вряд ли возможно. Увеличение стоимости заложено в бюджет 2019 года. Он указал, что «мы бы все очень хотели не поднимать акцизы», однако нет решения для замещения выпадающих доходов региональных дорожных фондов за столь короткий период.

Ведомство увеличивает объем денежных средств на демпфирующую компоненту в отрицательном акцизе. Трунин выразил надежду, что это поможет снизить давление на цены.

Ранее правительство решило повысить топливные акцизы с 1 января 2019 года. Счетная палата спрогнозировала резкий рост цен на топливо, что потребует дополнительных мер по сдерживанию и компенсации. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительство сделает все возможное для сглаживания и смягчения роста цен на бензин в 2019 году. Однако указал, что говорить об окончательных цифрах еще рано.