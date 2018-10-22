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14:25   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

ЕС отобрал у Украины шампанское и коньяк

ЕС отобрал у Украины шампанское и коньяк

Украинские виноделы согласились заменить названия «шампанское» и «коньяк» на «игристое вино» и «бренди» по требованию Франции, пишет в понедельник «Экономическая правда» со ссылкой на гендиректора корпорации «Укрвинпром» Владимира Кучеренко.

Изменение названий ряда алкогольных напитков обусловлено выполнением положений договора про зону свободной торговли Украина - ЕС. Виноделы согласились выполнить все требования Евросоюза, хотя это, вероятно, повлечет спад прибыли.

В частности, с прилавков исчезнут шампанское и коньяк. Франция потребовала отказаться от указанных названий, ведь эти термины происходят от географических названий: провинции Шампань и города Коньяк. Их заменят игристое вино и бренди.

Кучеренко подчеркнул, что украинские производители готовы к переменам. Тем не менее он посоветовал Киеву адаптировать под европейские стандарты и акцизную политику: в Европе столовое вино — продукт питания, акциз на который равен нулю.

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Автор: Юлия Халус
#ес #украина #экономика #алкоголь #весь мир

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