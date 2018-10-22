В уголовном деле за «класс» Украине нашли фильм про Гитлера
Следствию это не поможет, убежден автор документальной картины Леонид Млечин.
Журналист, автор серии исторических документальных фильмов Леонид Млечин не считает, что его фильм о Гитлере может стать уликой в уголовном деле за экстремизм в соцсети. Хабаровские правоохранители, судя по всему, пока придерживаются другого мнения: DVD-диск с этим фильмом они изъяли при обыске дома у врача из Советской Гавани Виталия Зубаня. В отношении мужчины еще в марте 2018 года завели уголовное дело по статье экстремизм. Поводом стал лайк в соцсети «Одноклассники» под изображением с текстом о событиях на Украине.
Как сообщил адвокат доктора Константин Суковатый изданию «Губерния онлайн», следователи полагают, что Зубань в марте совершил действия, связанные с оправданием экстремизма и направленные на разжигание межнациональной розни. Врач вину не признает и утверждает, что никаких «классов» тексту о событиях на Украине не ставил.
Учитывая, что в сентябре пленум Верховный суд обязал следователей доказывать прямой умысел на экстремизм, дело о «классе» и вовсе могли закрыть. Таковой сыщики попытались найти у подозреваемого дома. Изъяли в ходе обысков жесткий диск компьютера, мобильные телефоны и диск с документальным фильмом Млечина об Адольфе Гитлере из серии «Особая папка». Сам автор фильма не считает его экстремистским.
«Какая-то странная история», — сказал «Политике Сегодня» Леонид Млечин.
Он отметил, что сделал несколько фильмов про Гитлера, которого сам «особенно ненавидит».
«Все они носят абсолютно антифашистcкую направленность. Они создавались, чтобы показать гибельность и опасность идей фашизма, мерзость Гитлера, которого автор фильма особенно ненавидит. Поэтому это какая-то странная история», — сказал Млечин.