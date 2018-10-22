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14:22   22 Октября 2018
Весь мир

Испания обеспокоена желанием США выйти из ДРСМД

Испания обеспокоена желанием США выйти из ДРСМД

Власти Испании обеспокоены заявлением президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Во внешнеполитическом ведомстве страны напомнили, что договор заключили США и СССР в 1987 году. Он стал основой для евроатлантической системы контроля за вооружениями, а значит гарантом мира и стабильности. 

В МИД Испании также напомнили о соглашении, которое было заключено по итогам заседания НАТО в июле. В документе говорится, что Штаты выполняют договор о РСМД в то время, как «модель поведения Российской Федерации в этой области» ставится под сомнение.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #испания #вооружение #дрсмд

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