Взрыв прогремел в Керчи

Сотрудники главного управления МЧС РФ по Крыму сообщили, что на улице Войкова 1-а на первом этаже двухэтажного здания, где располагается фирма «Благодать», взорвалась газовоздушная смесь с последующим горением без разрушений несущих конструкций.

По информации МЧС, в понедельник, 22 октября, в 12.30 по местному времени службе спасения сообщили о взрыве газовоздушной смеси в Керчи. К месту случившегося направили 15-ую пожарно-спасательную часть и оперативную группу третьего пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму. Задействовали аварийную бригаду ГУП РК «Крымгазсети» и скорую помощь.

Спасатели эвакуировали 13 человек. Открытое горение ликвидировали. Спасли женщину. Пострадавшую госпитализировали. Врачи первой керченской городской больницы осмотрят женщину. Крымские спасатели попросили жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. По статистике МЧС, большинство случаев со взрывом газа возникают из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации газового оборудования.