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14:06   22 Октября 2018
Весь мир

Великобритания должна ввести санкции против причастных к убийству Хашогги — экс-глава МИД

Великобритания должна ввести санкции против причастных к убийству Хашогги — экс-глава МИД

Великобритания должна приготовиться к введению санкций против причастных к убийству саудовского опозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторскую статью экс-главы британского МИД Бориса Джонсона, опубликованной в понедельник газетой The Daily Telegraph. Джонсон считает, что Соединенное Королевство и США должны возглавить усилия международного сообщества, чтобы привлечь Саудовскую Аравию к ответственности.

«Великобритания должна приготовиться, чтобы применить санкции в отношении тех, кто причастен к совершению или санкционированию зверского убийства этого журналиста», — отметил он.

Политик уверен, что убийство Хашкаджи и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери  — преступлениям одного типа. По его словам, это «спонсируемые государством заговоры с целью казни оппонентов на иностранной территории».

Напомним: в британском Солсбери 4 марта отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и дочь Юлию, что спровоцировало серьезный международный скандал. Лондон убежден, что к отравлению Скрипалей «Новичком» причастна Россия, Москва же это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипалей» на глазах разваливается из-за отсутствия доказательств российской вины.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #саудовская аравия #дело скрипалей #хашогги

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