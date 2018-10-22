Великобритания должна ввести санкции против причастных к убийству Хашогги — экс-глава МИД

Великобритания должна приготовиться к введению санкций против причастных к убийству саудовского опозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторскую статью экс-главы британского МИД Бориса Джонсона, опубликованной в понедельник газетой The Daily Telegraph. Джонсон считает, что Соединенное Королевство и США должны возглавить усилия международного сообщества, чтобы привлечь Саудовскую Аравию к ответственности.

«Великобритания должна приготовиться, чтобы применить санкции в отношении тех, кто причастен к совершению или санкционированию зверского убийства этого журналиста», — отметил он.

Политик уверен, что убийство Хашкаджи и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери — преступлениям одного типа. По его словам, это «спонсируемые государством заговоры с целью казни оппонентов на иностранной территории».

Напомним: в британском Солсбери 4 марта отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и дочь Юлию, что спровоцировало серьезный международный скандал. Лондон убежден, что к отравлению Скрипалей «Новичком» причастна Россия, Москва же это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипалей» на глазах разваливается из-за отсутствия доказательств российской вины.