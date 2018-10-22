Правительство одобрило проект о культивировании наркосодержащих растений для медицинских целей

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона о порядке культивирования на территории России наркосодержащих растений, которые будут использоваться в медицинских целях.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ предполагает снятие запрета и определение порядка культивирования растений, которые содержат наркотические вещества, в частности сотра наркосодержащего снотворного мака. Их выращивание будет происходить для дальнейшего использования в медицинских целях и в ветеринарии, где также прибегают к наркотическим средствам и психотропным веществам.