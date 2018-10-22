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 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

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Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

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14:05   22 Октября 2018
Россия

Правительство одобрило проект о культивировании наркосодержащих растений для медицинских целей

Правительство одобрило проект о культивировании наркосодержащих растений для медицинских целей

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона о порядке культивирования на территории России наркосодержащих растений, которые будут использоваться в медицинских целях.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ предполагает снятие запрета и определение порядка культивирования растений, которые содержат наркотические вещества, в частности сотра наркосодержащего снотворного мака. Их выращивание будет происходить для дальнейшего использования в медицинских целях и в ветеринарии, где также прибегают к наркотическим средствам и психотропным веществам.

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Автор: Анна Манц
#законопроект #правительство #растения

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