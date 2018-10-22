Занятия в керченском политехе возобновят во вторник

Занятия в политехническом колледже Керчи, где произошел взрыв и стрельба, возобновятся во вторник, 23 октября, в сокращенном режиме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.

«На данный момент есть готовность начать обучение завтра (23 октября) в некотором укороченном режиме, чтобы плавно ввести ребят в образовательный процесс», — сказал источник.

Он уточнил, что в корпусе, где произошла трагедия, занятий не будет.

В среду, 17 октября, в керченском политехническом колледже сначала произошел взрыв, а после была открыта стрельба. Виновник трагедии — студент четвертого курса Владислав Росляков. Он покончил с собой в библиотеке учебного заведения. По последним данным, бойня унесла жизни 21 человек, более 50 ранены