Мы в соц.сетях:
Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

 Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин
Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

 Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана
Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

 Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин
Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

 Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана
13:56   22 Октября 2018
Россия

Режим ЧС, введенный из-за трагедии в керченском колледже, сняли

Режим ЧС, введенный из-за трагедии в керченском колледже, сняли

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отменить режим ЧС, который был введен на полуострове после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, трагедия произошла 17 октября. Режим ЧС действовал шесть дней. Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил там стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек — студенты и работники колледжа. Более 50 человек пострадали. Стрелок покончил с собой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крым #общество #чс #стрельба в колледже

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...