Режим ЧС, введенный из-за трагедии в керченском колледже, сняли

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отменить режим ЧС, который был введен на полуострове после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, трагедия произошла 17 октября. Режим ЧС действовал шесть дней. Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил там стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек — студенты и работники колледжа. Более 50 человек пострадали. Стрелок покончил с собой.