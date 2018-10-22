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13:40   22 Октября 2018
Россия

Обвиняемые в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки просят суда присяжных

Обвиняемые в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки просят суда присяжных

В конце минувшей недели двое из трех обвиняемых в убийстве 93-летней жительницы блокадного Ленинграда, старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной приступили к изучению материалов уголовного дела.

Как сообщает «Петербургский дневник», Сеник Нароян и Рамзик Акобян хотят, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Главному, по версии следствия, виновнику — 24-летней Галине Гусейновой — финальный вариант обвинения будет предъявлен в ближайшее время.

Обвиняемые в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки просят суда присяжных

После того, как обвиняемые подпишут протоколы об ознакомлении, следователи направят уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем оно поступит в суд. По данным издания, все трое фигурантов вину не признают, и намерены просить о рассмотрении дела судом присяжных.

По данным следствия, утром 21 ноября 2017 года жильцы одной из парадных дома 53 по Варшавской улице обнаружили, что дверь в квартиру их соседки — Нины Мациной — приоткрыта. При этом из помещения доносился запах газа. В комнате было обнаружено тело хозяйки квартиры.

Уголовное дело по статье «Убийство» было заведено в тот же день. Расследование вели опытные сотрудники управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

Как позднее писали СМИ, на теле женщины были многочисленные следы побоев. Предположительно, ее избивали, пытаясь выведать что-то, а затем задушили.

Соседи погибшей утверждают, что, несмотря на преклонный возраст, она сохранила ясный ум, и дверь незнакомцам не открывала. По материалам дела, из квартиры были похищены: фотопортрет Федора Шаляпина с дарственной надписью певцы отцу потерпевшей, банковская карта и 130 тысяч рублей. При этом преступники не взяли сберкнижку, на которой числились значительные накопления.

Следователи полагают, что последней 21 ноября 2017 года в квартиру Мациной входила сиделка Галина Гусейнова, которую в начале сентября блокаднице предоставила благотворительная организация. Именно она, считают правоохранители, впустила в квартиру мужа своей подруги Сеника Нарояна, который и расправился с престарелой женщиной.

Нарояна, как полагают в СК, к дому Нины Мациной привез Рамзик Акобян, осведомленный о намерениях сиделки и Нарояна, но якобы не знавший, что приятель и подруга жены намерены не только обокрасть женщину, но и расправится с ней. По версии следствия, после содеянного обвиняемые выбросили фотопортрет Шаляпина и банковскую карту, пин-код к которой Мацина им так и не назвала.

В годы войны Нина Мацина работала в госпитале на Петроградской стороне. Кроме того, участвовала в концертах для бойцов Ленинградского фронта в составе концертных бригад.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #ск #петербург #общество #мацина

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