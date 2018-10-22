Мы в соц.сетях:
Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

 Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин
Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

 Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана
Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

 Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин
Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

 Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана
13:43   22 Октября 2018
Весь мир

Минобороны РФ: КНР проявляет бескорыстный интерес к нормализации САР

Минобороны РФ: КНР проявляет бескорыстный интерес к нормализации САР

Начальник национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Китай проявляет бескорыстный интерес к восстановлению мира и инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике. Посол Китая в Ливане Ван Кэцян говорил о готовности страны помочь сирийским беженцам. Конкретные действия заметны уже сейчас, указал генерал-полковник. Китай предоставляет гуманитарную помощь для восстановления энергоснабжения республики.

Об этом Мизинцев сообщил на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев на родину. Однако не все страны готовы предоставить бескорыстную помощь. Как отметил начальник центра, действия Германии — пример политизированного подхода. ФРГ выделяет значительные средства на гуманитарные программы, но реализует их только на территориях, которые не находятся под контролем сирийской власти. Он подчеркнул, что это показывает «отстаивание собственных интересов», а не защиту прав беженцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сирия #германия #минобороны #китай #беженцы #мизинцев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...