Начальник национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Китай проявляет бескорыстный интерес к восстановлению мира и инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике. Посол Китая в Ливане Ван Кэцян говорил о готовности страны помочь сирийским беженцам. Конкретные действия заметны уже сейчас, указал генерал-полковник. Китай предоставляет гуманитарную помощь для восстановления энергоснабжения республики.

Об этом Мизинцев сообщил на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев на родину. Однако не все страны готовы предоставить бескорыстную помощь. Как отметил начальник центра, действия Германии — пример политизированного подхода. ФРГ выделяет значительные средства на гуманитарные программы, но реализует их только на территориях, которые не находятся под контролем сирийской власти. Он подчеркнул, что это показывает «отстаивание собственных интересов», а не защиту прав беженцев.