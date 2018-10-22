Проведение налогового эксперимента для самозанятых в 4 регионах РФ поддержали в Думе

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал парламентарием принять в первом чтении пакет из трех законопроектов, которые касаются проведения эксперимента по налогообложению самозанятых граждан в четырех регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник.

Базовый проект закона предполагает проведение в 2019–2028 годах в Москве, Подмосковье и Калужской области, а также Татарстане эксперимента, который предусматривает введение налога на профессиональный доход​​​. Сопутствующие документы вносят изменения в Бюджетный и налоговый кодексы Российской Федерации.