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Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

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Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

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13:57   22 Октября 2018
Россия

Проведение налогового эксперимента для самозанятых в 4 регионах РФ поддержали в Думе

Проведение налогового эксперимента для самозанятых в 4 регионах РФ поддержали в Думе

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал парламентарием принять в первом чтении пакет из трех законопроектов, которые касаются проведения эксперимента по налогообложению самозанятых граждан в четырех регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник.

Базовый проект закона предполагает проведение в 2019–2028 годах в Москве, Подмосковье и Калужской области, а также Татарстане эксперимента, который предусматривает введение налога на профессиональный доход​​​. Сопутствующие документы вносят изменения в Бюджетный и налоговый кодексы Российской Федерации.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #налог #самозанятые граждане

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