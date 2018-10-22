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Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

 Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

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Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

 Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана
13:27   22 Октября 2018
Россия

Акции «Яндекса» выросли на 7,6 процента после слов Воложа

Акции «Яндекса» выросли на 7,6 процента после слов Воложа

Накануне сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не намерен продавать свою долю. В связи с этим акции компании выросли на 7,65%.

Волож владеет 48% голосующей доли и 10% экономической.

Ранее в октябре СМИ сообщали, что Сбербанк станет крупным акционером «Яндекса», для чего проводит переговорым с Аркадием Воложем. Позже пресс-служба банка пояснила, что организация не получала предложений по выкупу акций. Представители «Яндекса» также не стали комментировать информацию, назвав ее слухами.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сбербанк #общество #яндекс

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