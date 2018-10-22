Акции «Яндекса» выросли на 7,6 процента после слов Воложа

Накануне сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не намерен продавать свою долю. В связи с этим акции компании выросли на 7,65%.

Волож владеет 48% голосующей доли и 10% экономической.

Ранее в октябре СМИ сообщали, что Сбербанк станет крупным акционером «Яндекса», для чего проводит переговорым с Аркадием Воложем. Позже пресс-служба банка пояснила, что организация не получала предложений по выкупу акций. Представители «Яндекса» также не стали комментировать информацию, назвав ее слухами.