США не готовы к полноформатному взаимодействию с РФ по Сирии — Лавров

Москва и Вашингтон контактируют по Сирии, однако РФ готова к более содержательному сотрудничеству по возвращению в САР беженцев, началу политического диалога и окончательному уничтожению террористов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД указал, что США и Россия взаимодействуют по региональным вопросам: по Сирии, Корейскому полуострову, ситуации вокруг иранской ядерной программы.

В частности, по Сирии Россия готова к полноформатному взаимодействию, чего Штаты пока, к сожалению, не разделяют. Тем временем о ситуации вокруг Корейского полуострове недавно весьма удачно поговорили представитель Госдепа Стивен Бигэн и замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Что касается иранской ядерной программы, Москва давно сформулировала свою позицию по этому вопросу. США вышли из сделки, и оставшиеся в ней страны сейчас ведут интенсивные переговоры, чтобы не допустить серьезного негативного эффекта от американских решений.