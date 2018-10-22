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Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза
Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

 Киев «с пониманием относится к планам США выйти из ДРСМД» — Климкин

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Возвращение РФ в G7 позволит разрешить международные кризисы, уверен премьер Италии

 Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана

Отставка де Мистуры не скажется на сирийском урегулировании, заявил МИД Казахстана
13:26   22 Октября 2018
Политика

Песков о заявлении Путина про ядерное оружие и рай: мы никогда не нападем первыми

Песков о заявлении Путина про ядерное оружие и рай: мы никогда не нападем первыми

Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник в ходе брифинга пояснил слова президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие на заседании дискуссионного клуба «Валдай», о возможности нанесения ядерного удара. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что многие пропустили главный посыл заявления Путина. Песков подчеркнул, что на доктринальном уровне РФ не оставляет за собой право превентивного удара, именно это имел ввиду президент. Российская сторона, подчеркнул представитель Кремля, не считает себя вправе наносить первый удар.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #песков #ядерный удар

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