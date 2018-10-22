Песков о заявлении Путина про ядерное оружие и рай: мы никогда не нападем первыми

Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник в ходе брифинга пояснил слова президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие на заседании дискуссионного клуба «Валдай», о возможности нанесения ядерного удара. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что многие пропустили главный посыл заявления Путина. Песков подчеркнул, что на доктринальном уровне РФ не оставляет за собой право превентивного удара, именно это имел ввиду президент. Российская сторона, подчеркнул представитель Кремля, не считает себя вправе наносить первый удар.