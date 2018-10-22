Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу принадлежит десять процентов капитала и 48 процентов голосов в компании. Пресс-служба интернет-портала указала, что Волож не намерен продавать свою долю в компании.

После публикаций новостного сайта The Bell и издания «Ведомости», которые сослались на собственные источники, распространились слухи о приобретении «Сбербанком» 30 процентов акций поисковика. Они заявили, что российский банк якобы хочет поглотить «Яндекс». Пресс-служба банка опровергла заявление, а компания отказалась от комментариев. Стоимость акций Yandex N.V. резко снизилась из-за информации, хотя ее не подтверждала ни одна из сторон.

Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс», зарегистрирована в Нидерландах. Стоимость ценной бумаги на открытии торгов 18 октября была на уровне 35 долларов 35 центов, однако к вечеру она потеряла около 19 процентов и опустилась до 29 долларов 49 центов. Общие убытки составили около двух миллиардов долларов.