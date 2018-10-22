Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Исследователь парижского подразделения международной неправительственной организации Amnesty International Гаэтан Муту, а также стажер женевского офиса организации Роз Макгрегор свели счеты с жизнью из-за тяжелых условий на работе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы следствия.

Родственники покойной девушки рассказали журналистам, что Amnesty не оказала должной поддержки девушке, которая остро нуждалась в психологической помощи.