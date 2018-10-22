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 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

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 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

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Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

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13:11   22 Октября 2018
Весь мир

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Исследователь парижского подразделения международной неправительственной организации Amnesty International Гаэтан Муту, а также стажер женевского офиса организации Роз Макгрегор свели счеты с жизнью из-за тяжелых условий на работе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы следствия.

Родственники покойной девушки рассказали журналистам, что Amnesty не оказала должной поддержки девушке, которая остро нуждалась в психологической помощи.

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Автор: Алла Ларионова
#общество #весь мир #amnesty international

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