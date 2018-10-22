РФ обвиняет Киев в причастности к убийству Захарченко по данным с места ЧП — Песков

Обвинения в адрес Украины о причастности к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко основаны на данных с места преступления. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему Москва подозревает Киев в причастности к убийству главы республики, цитирует РИА Новости.

«На основании той работы повыяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, следствие ведут местные органы Внутренних дел. Они используют информацию, которую получают на месте ЧП.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Вместе с ним скончался его телохранитель. В общей сложности ранено 11 человек, в том числе глава Минобороны ДНР Александр Тимофеев.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. Украинские спецслужбы отрицают причастность к случившемуся. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сомнений в том, что за убийством Захарченко стоит Киев, практически нет. СК РФ возбудил уголовное дело.