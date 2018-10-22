Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что в соглашении прописали процедуру выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, американская сторона пока не предпринимала действий по выходу из ДРСМД.

Песков объяснил, что пока никаких действий, которые прописали в соглашении о выходе из ДРСМД, США не предпринимали. Представитель Кремля подтвердил, что тему договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поднимут во время встречи президента РФ Владимира Путина с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном, который прилетел в Москву.

«Разумеется, эта тема будет подниматься с Болтоном», — сказал Песков.

Кремль выслушает объяснения американской стороны о планах Вашингтона выйти из соглашения, потому что ДРСМД — вопрос стратегической безопасности. Намерения США выйти из договора сделают мир более опасным, резюмировал Песков.