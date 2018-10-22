Кудрин: Правительство смягчит рост цен на бензин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительство сделает все возможное для сглаживания и смягчения роста цен на бензин в 2019 году. Он указал, что говорить об окончательных цифрах еще рано. Об этом глава сообщил на форуме «Стратегическое планирование в регионах России».

Ранее правительство решило повысить топливные акцизы с 1 января 2019 года. Счетная палата спрогнозировала резкий рост цен на топливо, что потребует дополнительных мер по сдерживанию и компенсации.

XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах России» проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 23 октября. Мероприятие проводится ежегодно с 2002 года, на нем обсуждают методы и механизмы стратегического планирования. Одними из организаторов события стали Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, министерство экономического развития, министерство иностранных дел, министерство природных ресурсов, министерство транспорта и счетная палата РФ.