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 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

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13:08   22 Октября 2018
Россия

Кудрин: Правительство смягчит рост цен на бензин

Кудрин: Правительство смягчит рост цен на бензин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительство сделает все возможное для сглаживания и смягчения роста цен на бензин в 2019 году. Он указал, что говорить об окончательных цифрах еще рано. Об этом глава сообщил на форуме «Стратегическое планирование в регионах России».

Ранее правительство решило повысить топливные акцизы с 1 января 2019 года. Счетная палата спрогнозировала резкий рост цен на топливо, что потребует дополнительных мер по сдерживанию и компенсации. 

XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах России» проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 23 октября. Мероприятие проводится ежегодно с 2002 года, на нем обсуждают методы и механизмы стратегического планирования. Одними из организаторов события стали Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, министерство экономического развития, министерство иностранных дел, министерство природных ресурсов, министерство транспорта и счетная палата РФ.

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Автор: Олег Королев
#бензин #кудрин #цена #акциз

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