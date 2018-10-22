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 Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД
Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

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Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

 Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД
13:02   22 Октября 2018
Весь мир

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Лидеры Франции и Соединенных Штатов Эммануэль Макрон и Дональд Трамп по телефону обсудили будущее Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Французский глава заявил о важности договора для безопасности и стабильности Европы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

«Президент Республики и резидент (Дональд) Трамп также затронули вопрос о будущем договора о РСМД. (Эммануэль Макрон) напомнил о важности этого соглашения, в частности, для европейской безопасности и нашей стратегической стабильности»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Штаты не собираются соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Россия его нарушает. По словам президента США, после выхода из договора о РСМД Вашингтон будет развивать вооружения.

Решение Трампа о выходе из договора уже осудили Германия и Япония.  

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #франция #трамп #макрон #рсмд

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