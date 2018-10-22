Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Лидеры Франции и Соединенных Штатов Эммануэль Макрон и Дональд Трамп по телефону обсудили будущее Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Французский глава заявил о важности договора для безопасности и стабильности Европы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

«Президент Республики и резидент (Дональд) Трамп также затронули вопрос о будущем договора о РСМД. (Эммануэль Макрон) напомнил о важности этого соглашения, в частности, для европейской безопасности и нашей стратегической стабильности»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Штаты не собираются соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Россия его нарушает. По словам президента США, после выхода из договора о РСМД Вашингтон будет развивать вооружения.

Решение Трампа о выходе из договора уже осудили Германия и Япония.