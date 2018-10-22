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15:39   22 Октября 2018
Весь мир

Более 360 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Более 360 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Об этом сообщается в бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, который опубликован на сайте Министерства обороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 364 гражданина САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 108 беженцев», — говорится в документе.

Упоминается, что в места постоянного проживания внутри республики возвратились 15 человек. В районе Шейх-Саид в провинции Алеппо фонд имени Ахмата Кадырова провел одну благотворительную акцию — сирийцам раздали одну тонну хлеба.

Кроме того, продолжается разминирование территории САР. За минувшие 24 часа уничтожен 41 взрывоопасный предмет, в том числе три СВУ.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #алеппо #беженцы #миноборны

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