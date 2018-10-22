«Яблоко» собирается внести в ГД проект о защите муниципальных депутатов

Фракция «Яблоко» считает необходимым введение повышенной ответственности за причинение вреда здоровью, жизни, здоровью членов семей, имуществу, а также чести и достоинству муниципальных депутатов при осуществлении ими должностных полномочий.

Об этом с круглого стола партии, посвященного проблемам безопасности муниципальных депутатов при исполнении ими депутатских полномочий, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Член «Яблока» Елена Морозова указала, что в настоящее время муниципальные депутаты никак не защищены: существующие законы не гарантируют отсутствия преследования. В Северо-Западном муниципальном округе фиксировалось несколько случаев, когда депутатам портили автомобили и даже подбрасывали свиные головы.

Необходимо разработать законопроект «О гарантиях осуществления полномочий выборного лица местного самоуправления в РФ», предполагающий внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также Кодекс об административных правонарушениях. Следует установить повышенную ответственность за причинение вреда здоровью, жизни, здоровью членов семей, имуществу, а также чести и достоинству муниципальных депутатов при осуществлении ими должностных полномочий, а также обозначить особенности возбуждения уголовных и административных дел против муниципальных депутатов.