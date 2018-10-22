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Встреча сотрудников МИД России, Ирана и Турции пройдет 23 октября в Москве

 Собянин: Уровень смертности в Москве за восемь лет сократился почти в три раза

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Таможенники Белоруссии нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

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13:50   22 Октября 2018
Россия

Россия пообещала Белоруссии защиту от нападения НАТО

Россия пообещала Белоруссии защиту от нападения НАТО

Не только на слова надеются в постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей республики.

Заявление посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича, что нападение на республику Москва расценит как агрессию в отношении России, одобрительно восприняли в белорусском парламенте.

«Правильное заявление», — сказал ИА «Политика Сегодня» зампредседателя Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Белоруссии Владимир Базанов.

«Мы - единый народ. Мы очень близки по духу, по экономическим связям, по всему. Поэтому правильное заявление посла. Кроме того, у нас Союзное государство. Беларусь — член Организации Договора о коллективной безопасности. Нападение на любого члена ОДКБ означает агрессию для всех остальных», — сказал Базанов.

Михаил Бабич в интервью каналу «Беларусь 1» также назвал «тревожным фактором» возможное создание американской базы в Польше. Этот вопрос в сентябре обсуждали президенты США и Польши. Бабич подчеркнул, что Москва и Минск проводят единую военную политику и наращивают совместные усилия «адекватно развивающейся обстановке».

Ранее во время дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заострил внимание на том, что в российской доктрине не прописано право на нанесение первого удара. Но Москва моментально ответит в случае агрессии. 

 

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Автор: Мария Владимирова
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