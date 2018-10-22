Макрон и Трамп по телефону обсудили Сирию и дело Хашогги

Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор в преддверии встречи в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны (11 ноября).

Согласно заявлению Елисейского дворца, стороны затронули две темы: ситуацию в Сирии и дело о гибели в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Администрация французского президента подчеркнула, что лидеры обменялись обеспокоенностью касательно обстоятельств, которые привели к трагической гибели журналиста.