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 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

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12:41   22 Октября 2018
Весь мир

Макрон и Трамп по телефону обсудили Сирию и дело Хашогги

Макрон и Трамп по телефону обсудили Сирию и дело Хашогги

Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор в преддверии встречи в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны (11 ноября).

Согласно заявлению Елисейского дворца, стороны затронули две темы: ситуацию в Сирии и дело о гибели в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Администрация французского президента подчеркнула, что лидеры обменялись обеспокоенностью касательно обстоятельств, которые привели к трагической гибели журналиста.

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Автор: Юлия Халус
#сша #франция #сирия #политика #весь мир #хашогги

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