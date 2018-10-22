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12:39   22 Октября 2018
Россия

Москва ждет официальных разъяснений от Вашингтона по ситуации с ДРСМД — Лавров

Москва ждет официальных разъяснений от Вашингтона по ситуации с ДРСМД — Лавров

Россия запросила официальные разъяснения от США по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр добавил, что Москва готова к любым контактам по данному вопросу.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года на саммите в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года. Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений, поскольку обе державы обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Также стороны условились не производить, не испытывать и не развертывать такие вооружения в будущем.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #лавров #политика #дрсмд

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