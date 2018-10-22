Занятия в керченском колледже до сих пор не возобновили

Возобновление занятий в Керченском политехническом колледже после бойни, которая произошла 17 октября, решили перенести. Об этом сообщает агентство «Интерфаксу» со ссылкой на представителя министерства образования, науки и молодежи Крыма в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что занятия стартуют в понедельник, 22 октября. Затем сообщалось, что в понедельник будет организационный день, а занятия в колледже начнутся со вторника. Однако в региональном ведомстве назвали маловероятным возобновление занятий 23 октября.