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 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

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12:44   22 Октября 2018
Россия

Занятия в керченском колледже до сих пор не возобновили

Занятия в керченском колледже до сих пор не возобновили

Возобновление занятий в Керченском политехническом колледже после бойни, которая произошла 17 октября, решили перенести. Об этом сообщает агентство «Интерфаксу» со ссылкой на представителя министерства образования, науки и молодежи Крыма в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что занятия стартуют в понедельник, 22 октября. Затем сообщалось, что в понедельник будет организационный день, а занятия в колледже начнутся со вторника. Однако в региональном ведомстве назвали маловероятным возобновление занятий 23 октября.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #керчь #колледж

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