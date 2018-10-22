Комитет ГД одобрил проект о систематизации налоговых льгот в рамках бюджета

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный российским правительством законопроект о систематизации и регламентации процедур контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса.

По информации комитета, отсутствие систем учета налоговых льгот приведет к неоптимальному распределению бюджетных денег. ГД рассмотрит проект закона на заседании в четверг, 25 октября. В пояснительной записке говорится, что налоговые льготы и освобождения — неотъемлемая часть налоговой системы.

Цель законопроекта — систематизировать и регламентировать процедуру контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса. Налоговые расходы определили законопроектом как выпадающие доходы бюджетов.

В правительстве указали, что «налоговые расходы» не контролируются бюджетом, поэтому появляются предпосылки, снижающие эффективность государственной финансовой политики, недооценивающие фактические объемы ресурсов, которые направляют на поддержку направлений.