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12:55   22 Октября 2018
Россия

Комитет ГД одобрил проект о систематизации налоговых льгот в рамках бюджета

Комитет ГД одобрил проект о систематизации налоговых льгот в рамках бюджета

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный российским правительством законопроект о систематизации и регламентации процедур контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса. 

По информации комитета, отсутствие систем учета налоговых льгот приведет к неоптимальному распределению бюджетных денег. ГД рассмотрит проект закона на заседании в четверг, 25 октября. В пояснительной записке говорится, что налоговые льготы и освобождения — неотъемлемая часть налоговой системы.

Цель законопроекта — систематизировать и регламентировать процедуру контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса. Налоговые расходы определили законопроектом как выпадающие доходы бюджетов.

В правительстве указали, что «налоговые расходы» не контролируются бюджетом, поэтому появляются предпосылки, снижающие эффективность государственной финансовой политики, недооценивающие фактические объемы ресурсов, которые направляют на поддержку направлений.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #общество #гд

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