Комитет ГД одобрил проект о систематизации налоговых льгот в рамках бюджета
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный российским правительством законопроект о систематизации и регламентации процедур контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса.
По информации комитета, отсутствие систем учета налоговых льгот приведет к неоптимальному распределению бюджетных денег. ГД рассмотрит проект закона на заседании в четверг, 25 октября. В пояснительной записке говорится, что налоговые льготы и освобождения — неотъемлемая часть налоговой системы.
Цель законопроекта — систематизировать и регламентировать процедуру контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса. Налоговые расходы определили законопроектом как выпадающие доходы бюджетов.
В правительстве указали, что «налоговые расходы» не контролируются бюджетом, поэтому появляются предпосылки, снижающие эффективность государственной финансовой политики, недооценивающие фактические объемы ресурсов, которые направляют на поддержку направлений.
⚡️ Проект федерального бюджета на ближайшую «трехлетку» рекомендован к принятию в первом чтении ⚡️ pic.twitter.com/IJLDLrum6G— Государственная Дума (@dumagovru) 22 октября 2018 г.