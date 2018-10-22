Замглавы МИД России обсудил с главой Джибути вопросы пиратства, терроризма и наркотрафика

Заместитель главы министерства иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле и министром иностранных дел и международного сотрудничества Махамудом Али Юсуфом вопросы борьбы с пиратством, терроризмом и наркотрафиком.

В сообщении МИД РФ указано, что «акцент был сделан на необходимости консолидации усилий в рамках эффективной борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством в Аденском заливе и северо-западной части Индийского океана». Также Россия и Джибути обсудили тему дальнейшего развития «традиционно дружественных российско-джибутийских отношений».