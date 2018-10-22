Росгвардии могут дать право проверять медсправки для получения оружия

Инициатива принадлежит комитету Госдумы по противодействию коррупции. Об этом сообщил зампред ведомства Эрнест Валеев в интервью ТАСС. Законопроект разрабатывается в связи с трагедией в керченском политехническом колледже.

Валеев согласен, что существует проблема с предоставлением некорректных медсправок. Поправки в законопроекте предполагают, что разрешение смогут выдавать только государственные или муниципальные здравоохранительные учреждения. Также нужно лишить этого права частные компании. Однако это не означает полного решения проблемы, уверен зампред.

Депутат напомнил, что ранее выступал с предложением наделить соответствующими полномочиями МВД и Росгвардию. Минздрав РФ инициативы отклонял.

Зампред пояснил, что ни одному из перечисленных ведомств не нужен полный перечень заболеваний человек. Росгвардия и МВД должны делать запрос в медучреждения только для того, чтобы узнать, имеет ли россиянин право хранить оружие.