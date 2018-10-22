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12:45   22 Октября 2018
Россия

Счетная палата признала неэффективными 10 из 25 особых экономических зон

Счетная палата признала неэффективными 10 из 25 особых экономических зон

Механизм особых экономических зон в России остается неэффективным для российской экономики. Счетная палата признала неэффективной деятельность 10 из действующих 25 ОЭЗ.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа работы ОЭЗ.

«Несмотря на усилия правительства, контрольный орган вновь пришел к выводу, что принимаемых мер для того, чтобы механизм ОЭЗ стал эффективным, недостаточно» — доложила СП.

Так, неэффективными признали ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», «Байкальская гавань», «Ульяновск», «Моглино», «Иннополис», а также ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа».

Финансирование из федерального бюджета на ОЭЗ составило 55,1 миллиард рублей, а объем привлеченных инвестиций — 7,6 миллиардов рублей.

Счетная палата признала неэффективными 10 из 25 особых экономических зон

С 2005 по 2017 год постановлением российского правительства создали 36 особых экономических зон в 31 регионе. По данным Счетной палаты, в 2010-2017 годах, «в связи с неэффективностью функционирования ОЭЗ» досрочно закрыли 11 зон. На их финансирование было направлено более 4,5 миллиардов рублей из бюджета страны.

Российский глава Владимир Путин в июне 2016 года наложил мораторий на создание новых особых экономических зон в РФ из-за проблем эффективности расходования бюджетных средств на их организацию.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #счетная палата #оэз

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