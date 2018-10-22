Малайзия, Китай и Таиланд проводят совместные военные учения

На территории Малайзии проходят совместные военные учения «Мир и дружба-2018», в которых задействованы малайзийские, китайские и таиландские военные. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Как рассказал в интервью агентству режиссер учений со стороны Китя Ли Вэйя, целью учений является отработка совместных действий по разрешению кризисов в регионе.

Маневры вооруженных сил трех государств проводятся с 20 по 29 октября в Малайзии. В них задействованы 1225 военнослужащих, четыре боевых корабля, три крупных военно-транспортных самолета и три вертолета. Как сообщили в департаменте информации Министерства обороны КНР, с китайской стороны участие в маневрах принимают 692 военнослужащих, три корабля, два палубных вертолета, три транспортных самолета Ил-76, а также четыре единицы автотранспорта.