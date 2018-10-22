Мы в соц.сетях:
Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

 Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД
Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

Вашингтон пока не предпринимал действий по выходу из ДРСМД — Песков

 Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании

Сооснователь «Яндекса» не намерен продавать свою долю в компании
Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

 Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась

Детонация боеприпасов на складе под Черниговом прекратилась
Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

Двое сотрудников Amnesty International ушли из жизни из-за нагрузки на работе

 Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД

Трамп и Макрон обсудили перспективы договора о РСМД
12:18   22 Октября 2018
Весь мир

Малайзия, Китай и Таиланд проводят совместные военные учения

Малайзия, Китай и Таиланд проводят совместные военные учения

На территории Малайзии проходят совместные военные учения «Мир и дружба-2018», в которых задействованы малайзийские, китайские и таиландские военные. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Как рассказал в интервью агентству режиссер учений со стороны Китя Ли Вэйя, целью учений является отработка совместных действий по разрешению кризисов в регионе.

Маневры вооруженных сил трех государств проводятся с 20 по 29 октября в Малайзии. В них задействованы 1225 военнослужащих, четыре боевых корабля, три крупных военно-транспортных самолета и три вертолета. Как сообщили в департаменте информации Министерства обороны КНР, с китайской стороны участие в маневрах принимают 692 военнослужащих, три корабля, два палубных вертолета, три транспортных самолета Ил-76, а также четыре единицы автотранспорта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #китай #весь мир #таиланд #малайзия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...