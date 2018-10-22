Южная Корея и КНДР проведут военные переговоры 26 октября

Южная Корея и КНДР проведут военные переговоры на уровне генералов в пограничном городе Пханмунджом. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство.

Встреча намечена на пятницу. Стороны планируют обсудить пути реализации межкорейского соглашения, которое подписали министры обороны двух стран в сентябре в рамках межкорейского саммита. Также речь пойдет о средствах создания военного комитета, который будет отвечать за консультации по военным проблемам Южной Кореи и КНДР.