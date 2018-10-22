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Российские военные приехали в Пакистан для участия в маневрах «Дружба-2018»

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12:28   22 Октября 2018
Россия

Кудрин: Международная торговля РФ в ближайшие 20 лет будет осуществляться в резервной валюте

Кудрин: Международная торговля РФ в ближайшие 20 лет будет осуществляться в резервной валюте

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие 20 лет международная торговля России будет проходить в резервной валюте. Об этом он сообщил на форуме «Стратегическое планирование в регионах России».

Как следствие, в российском торговом балансе «нужно иметь большой объем конвертируемой валюты», в частности доллары, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки и иены. Кудрин подчеркнул, что рост доли нацвалют «не приведет к полному переходу на торговлю национальной валютой».

XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах России» проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 23 октября. Мероприятие проводится ежегодно с 2002 года, на нем обсуждают методы и механизмы стратегического планирования. Одними из организаторов события стали Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, министерство экономического развития, министерство иностранных дел, министерство природных ресурсов, министерство транспорта и счетная палата РФ.

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Автор: Анна Манц
#кудрин #торговля #нацвалюта

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