Кудрин: Международная торговля РФ в ближайшие 20 лет будет осуществляться в резервной валюте

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие 20 лет международная торговля России будет проходить в резервной валюте. Об этом он сообщил на форуме «Стратегическое планирование в регионах России».

Как следствие, в российском торговом балансе «нужно иметь большой объем конвертируемой валюты», в частности доллары, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки и иены. Кудрин подчеркнул, что рост доли нацвалют «не приведет к полному переходу на торговлю национальной валютой».

XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах России» проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 23 октября. Мероприятие проводится ежегодно с 2002 года, на нем обсуждают методы и механизмы стратегического планирования. Одними из организаторов события стали Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, министерство экономического развития, министерство иностранных дел, министерство природных ресурсов, министерство транспорта и счетная палата РФ.