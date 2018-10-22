МИД РФ: Более 15 человек скончались от вируса бешенства в Таиланде

Министерство иностранных дел России на странице в твиттере сообщило о 17 летальных случаях заболевания вирусом бешенства с начала года.

Также ведомство предупредило о трех случаях заражения лихорадкой денге в Испании. В государстве к тому же нарушено транспортное сообщение из-за наводнения в провинции Малага. Метеорологи считают, что обильные осадки в ближайшие дни продолжатся.

В Германии с 22 по 23 октября осуществляются ремонтные работы, из-за чего поезда в сторону Дюссельдорфа, Эссена, Дортмунда и Дуйсбурга ходят с изменениями в расписании.

В Алжире в эти дни пройдет забастовка профсоюзов преподавателей, что может повлечь массовые беспорядки и нарушения в работе общественного транспорта.

В Великобритании на 7-8 ноября запланирована акция протеста работников метро Лондона на линии Пикадилли.